Казахстан нарастил производство и экспорт рыбы

6 дек. 15:36

Рыбное хозяйство является одной из быстроразвивающихся отраслей пищевой промышленности Казахстана, об этом сказал во время заседания правительства во вторник премьер-министр республики Алихан Смаилов.

"В целом производство выращиваемой и выловленной рыбы за 10 месяцев этого года составило около 57 тыс т, что на 12% больше показателей прошлого года. В то же время мы еще полностью не обеспечиваем свой рынок отечественной продукцией. Доля импорта остается высокой", - сообщил Смаилов.

За последние пять лет объем выращенной рыбы в Казахстане увеличился с 3 до 15 тыс т в год. С начала года Казахстан экспортировал 16 тыс т рыбы, импортировал - 32 тыс т.

За два года вдвое увеличилось число рыбоводных хозяйств - до 380.