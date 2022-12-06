Новые месторождения нефти найдены на юго-западе Ирана

6 дек. 15:17

Национальная иранская нефтяная компания нашла новые залежи сырья на юго-западе страны с помощью современных методов, рассказал директор департамента разведки NIOC Мехди Факур.

"Исследования, проведенные международными организациями, показали, что - три страны Россия, Ирак и Иран - будут осуществлять наибольшее количество поисково-разведочных работ в будущем, а разведки в других странах региона завершатся", - цитирует его IRNA.

Факур пояснил, что именно эти три страны будут в числе лидеров с точки зрения привлечения иностранных инвесторов и продолжения добычи нефти и газа.

"Одной из уникальных работ, выполняемых в Иране, является бортовая магнитометрия на глубине до 7 тыс м в недрах земли для выявления изменений в осадочных породах, которая была впервые проведена в стране с помощью легких самолетов", - указал он.

По словам директора департамента разведки, ИРИ начала сотрудничество с четырьмя странами в проведении геологоразведочных работ.