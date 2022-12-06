Правительство РФ отдает приоритет пунктам пропуска в МТК "Север-Юг"

6 дек. 15:06

В России в текущем году предполагается завершить реконструкцию 65 погранпереходов, на 51 объекте работы уже окончены, рассказал замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов на заседании совета по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ при Совете Федерации.

В общей сложности до 2027 года планируется полностью реконструировать 84 погранперехода, при этом приоритет отдается пунктам пропуска в международном транспортном коридоре "Север-Юг" и на Дальнем Востоке.

Иванов добавил, что в нынешнем году на границе с Азербайджаном на погранпереходе Ново-Фили начался пуск порожних грузовиков, а в Верхнем Ларсе в июле было открыто еще 12 полос для легковых автомобилей.