В Узбекистане открылось производство одежды Hugo Boss

6 дек. 14:42

В Намангане начала работать фабрика по производству одежды под брендом Hugo Boss.

Современная текстильная фабрика появилась в Давлатабадском районе по инициативе известного бренда одежды Hugo Boss (Германия) и узбекистанского предприятия "Фазман текстиль". Оборудование для фабрики было привезено из Германии и Турции.

Планируется выпускать костюмно-брючную, мужскую, женскую и детскую одежду под брендом Hugo Boss. Ежегодно на предприятии будет производиться миллион единиц готовой продукции.

Стоимость проекта составляет $40 млн, после запуска фабрики на полную мощность будет создано свыше трех тысяч рабочих мест. В настоящее время в эксплуатацию введена первая очередь предприятия, создано 1500 рабочих мест.

Ожидается, что годовой объем экспорта составит $15 млн.