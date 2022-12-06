РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В одном из городов Казахстана переименуют проспект Назарбаева

В одном из городов Казахстана переименуют проспект Назарбаева

Общественники Талдыкоргана призвали городские власти вернуть проспекту Назарбаева старое название.

Как сообщает, Sputnik Казахстан, 30 ноября члены талдыкорганского общественного совета адресовали письмо в областной акимат и маслихат, в котором попросили переименовать улицу имени экс-президента Казахстана. В письме говорится, что улице необходимо вернуть старое название "Тәуелсіздік" ("Независимость" в переводе на русский").

"Да, обращение к нам действительно поступило. И оно будет рассмотрено в рамках закона", - подтвердил информацию глава аппарата областного маслихата Аманжол Жазыкбаев.

1220 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version