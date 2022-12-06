Акар: угроза Турции или Азербайджану подразумевает угрозу против обеих стран

6 дек. 14:25

Любая угроза Турции или Азербайджану - это угроза в отношении обеих стран, заявил сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Вместе с Азербайджаном мы можем быть единой армией, единой силой, и когда это необходимо, единым кулаком", - обратил внимание глава Минобороны.

В ходе визита в Азербайджан он наблюдал за ходом совместных азербайджано-турецких военных учений "Братский кулак".

Они проводятся с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации армии Азербайджана и ВС Турции в Баку, Астаринском, Джебраильском и Имишлинском районах.