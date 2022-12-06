Групповой водопровод появится в Северной Осетии

6 дек. 13:57

ЗАГ:

В Северной Осетии будет создан групповой водопровод - благодаря этому можно будет получить субсидии для поэтапной модернизации системы водоснабжения в районах республики, сообщил министр ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев.

"Все 23 организации, которые действуют и заняты в области обеспечения питьевой водой и вопросами водоотведения, - не работает ни одно очистное сооружение, а те 14, которые работали, плавно сошли на ноль, даже владикавказские очистные сооружения сегодня не работают", - цитирует его пресс-служба ведомства.

Поэтому, указал глава ведомства, была поставлена задача - централизовать сферу, как это было в СССР, под эгидой государства, решить проблему иначе невозможно.

Тамаев подчеркнул, что износ водопроводных сетей в регионе превышает 80%.