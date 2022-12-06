Иранским женщинам без хиджаба заморозят счета

6 дек. 13:54

Депутат Меджлиса Ирана и член комиссии Исламского совета Ирана по культуре Хосейн Джалали сообщил, что женщинам, не соблюдающим правила ношения хиджаба, будут замораживать банковские счета.

Он предложил в случае несоблюдения правил ношения хиджаба женщинами не прибегать к арестам. По его словам, гораздо эффективнее сначала предупреждать женщин в письменном виде, а в случае повторного нарушения - замораживать счета, пишет Lenta.ru.

Джалали добавил, что с помощью этих нововведений можно будет добиться полного прекращения протестов в Иране через несколько недели. Политик подчеркнул, что после завершения протестов абсолютно все иранские женщины будут носить платки и чадры, как это было ранее.