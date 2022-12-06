Врачи рассказали, когда чай может быть вреден

6 дек. 13:49

Чай, который был заварен накануне и простоял на столе ночь, опасен для здоровья, предупреждают диетологи.

В таком чае развиваются плесневые грибы, попадая в организм они отравляют его микотоксинами. Также во вчерашнем чае могут размножаться другие бактерии, в том числе кишечная палочка.

Отмечается, что на чае появляется пленка, в которой со временем образуется патогенная микрофлора.

Частое употребление вчерашнего чая может стать причиной сбоя в работе кишечника и печени, сообщают врачи.

Пить чай без вреда для здоровья можно в течение восьми часов после заваривания кипятком, а если хранить напиток в холодильнике - до 24 часов.