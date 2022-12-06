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Армения приняла от Азербайджана готовый проект мирного договора

Армения приняла от Азербайджана готовый проект мирного договора

Ереван получил от Баку предложения по проекту мирного договора, сообщил глава постоянной комиссии по внешним связям армянского парламента Эдуард Агаджанян.

"Да, действительно, армянская сторона получила предложения Азербайджана, которые, по сути, являются ответом на предложения армянской стороны. Можно сказать, что обсуждается третий этап предложений", - приводит его слова ТАСС.

Какие-либо детали парламентарий сообщать не стал.

Агаджанян также допустил возможность встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, или глав МИД, до конца года.

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