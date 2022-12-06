В обувные фабрики Дагестана инвесторы вложили 500 млн рублей

6 дек. 13:17

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал в интервью "Интерфаксу" о крупных инвестициях в обувные фабрики в республике.

"Положительная динамика промышленного производства в Дагестане будет обеспечена за счет реализации стратегических проектов. Один из них - "Город обувщиков", который предусматривает реализацию проектов по строительству новых и модернизации действующих обувных фабрик", - объяснил он.

Всего инвесторами вложено в развитие обувных фабрик в Дагестане 500 млн рублей. «Общий объем инвестиций до 2030 года оценивается в 6,9 млрд рублей, это позволит создать 1,6 тыс рабочих мест. На сегодня объем привлеченных инвестиций составил 500 млн рублей, создано более 300 рабочих мест", - сообщил Абдулмуслимов.