В МИД России заявили, что Иран готов завершить переговоры по восстановлению СВПД

6 дек. 13:07

У Ирана есть готовность оперативно завершить переговоры по восстановлению Совместного плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), нерешаемых проблем или тупика нет, сообщил во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее спецпредставитель США Роберт Малли заявил, что переговоры по восстановлению ядерной сделки зашли в тупик.

"Иранская сторона, как я понимаю, подтверждает готовность и оперативно завершить переговоры по СВПД и продолжить сотрудничество с секретариатом МАГАТЭ по профильным темам - там тоже есть некоторые сюжеты. Здесь нет, на мой взгляд, никаких нерешаемых проблем, и уж во всяком случае тупика не просматривается", - отметил Рябков.

По его мнению, осложнить восстановление СВПД могут действия США. "Если же они (США) будут насыщать дискуссию непрофильными вопросами, вредными ненужными какими-то довесками, как это происходит в последнее время, то тогда, конечно, восстановление СВПД не будет таким простым шагом. Поэтому вопрос в выборе", - заметил замглавы российского МИД.