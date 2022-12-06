Выходные в Москве будут снежными

6 дек. 12:45

Сильный снегопад ожидается в Москве в выходные 10-11 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет агентство городских новостей "Москва".

"В четверг в Москве ожидается первый декабрьский снежок. А в конце недели, особенно в выходные, прогнозируется интенсивное выпадение снега, и к понедельнику высота сугробов в Москве заметно подрастет", - рассказал синоптик.

По его словам, с четверга в столичном регионе потеплеет, а в выходные температура воздуха подберется к нулю. "В четверг днем прогнозируется минус 3-5 градусов, в пятницу - минус 2-3. В субботу также будет заметное повышение температуры - днем ожидается от 0 до минус 5 градусов. Такая же погода сохранится и в воскресенье, температура будет стремиться к нулевой отметке", - сообщил Вильфанд.