Сослан Абисалов возглавил новый департамент по туристской деятельности в России

6 дек. 12:31

Минэкономразвития России создало новый департамент, он займется реализацией проектов в сфере туристской деятельности. Директором новой структуры назначен Сослан Абисалов.

Абисалов начинал карьеру в постпредстве Республики Северная Осетия-Алания при президенте РФ. С 2014 по 2020 год занимал пост директора Департамента инвестиционных проектов Министерства РФ по делам Северного Кавказа. Затем был заместителем директора Департамента стратегического и инвестиционного развития СКФО Минэкономразвития России. До настоящего времени возглавлял Департамент развития инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Напомним, в октябре президент РФ Владимир Путин упразднил Ростуризм, главой которого была Зарина Догузова, его функции перешли к Минэкономразвития.