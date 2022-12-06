Новак: российская нефть все равно найдет покупателей

6 дек. 12:33

Российская нефть будет востребована в мире, несмотря на эмбарго и потолок цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Такое вмешательство в рыночные инструменты, безусловно, влияет на работу наших компаний, на реализацию продукции на экспортные рынки. Тем не менее, хочу подчеркнуть, что российская нефть востребована на мировых рынках и найдет покупателей", - цитирует его ТАСС.

Чиновник напомнил, что Россия - самый крупный поставщик "черного золота" на мировые рынки. Новак отметил, что рост экономик мировых стран должен быть обеспечен ресурсами, а нефти в мире не так много, так что российское сырье "всегда было и будет востребовано".

Вице-премьер предупредил, что результатом потолка цен и эмбраго на российскую нефть станет лишь рост цены: Россия просто меняет логистические цепочки поставок, другие механизмы, но никакой трагедии в этом нет. "Коммерческие компании найдут между собой механизмы взаимодействия для реализации соответствующей продукции", - отметил он, уточнив, компании РФ обращаются к мелким трейдерам и задействуют новые механизмы страхования поставок.

Новак добавил, что Россия может сократить добычу из-за неопределенности, но ненамного.