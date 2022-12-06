Путин поздравил Жапарова с днем рождения

6 дек. 12:19

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения, также стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Киргизской Республики Садыра Жапарова с днем рождения. Лидеры также затронули ряд вопросов двусторонней повестки дня, отметив высокий уровень и динамику российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества", - отмечается в сообщении.

Российский лидер также направил Жапарову поздравительную телеграмму, добавили в пресс-службе.

Сегодня Садыру Жапарову исполняется 54 года.