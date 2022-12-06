Как Германии "заткнули рот" на чемпионате мира в Катаре

Мировое первенство по футболу в Катаре достигло экватора, и уже известны некоторые четвертьфинальные пары. Групповой этап приятно удивил любителей футбола своими неожиданными результатами. Команды, которым пророчили борьбу за трофей или хотя бы за медали, отправились домой с пустыми руками, пропустив вперед себя сборные, от которых никто ничего сверхъестественного не ожидал. Кто же оказался в числе неудачников чемпионата мира и что послужило причиной их вылета?

1. Дания

Согласитесь, что Дания, проведшая свой лучший по результату турнир на прошлогоднем первенстве Европы впервые с 1992 года, должна была стать одной из темных лошадок турнира. Тем более что группа оказалась не такой уж сильной, за исключением действующих чемпионов мира – французов. Но страна из Скандинавии не показала на турнире абсолютно ничего, имея при этом мастеровитых и высококлассных игроков. Сначала была безголевая ничья с Тунисом, затем – проигрыш от Франции, ну а в последнем туре австралийцы вынесли датчанам приговор. Как итог, Дания покинула Катар с одним очком.

Что послужило их провалу на мундиале? Скорее всего, соперники сумели подстроиться под игру датчан, которую можно разобрать по цепочке: отбор мяча – быстрый уход в контратаку – гол, и использовали эту модель против самой же Дании. Стоит добавить, что игру сборной погубила излишняя самонадеянность и попросту наивность высоких ожиданий.

2. Уэльс.

У валлийской сборной, как оказалось, нет игроков, способных в нужный момент взять игру на себя. Капитан Уэльса, нападающий Гарет Бэйл забил, но не мяч в в ворота, а на футбол. Как показывает клубная карьера, Бэйл устал от него и предпочитает гольф. Другой лидер команды, полузащитник Аарон Рэмзи также перестал показывать те результаты, которые были ранее. Как итог, поражения от Англии и Ирана и ничья с США, лишившие сборную выхода в плей-офф.

3. Уругвай

От стабильно выходящего в плей-офф Уругвая эксперты и болельщики ждали примерно такого же результата и в Катаре. Однако повторить предыдущие успехи уругвайцы не смогли. Нельзя назвать игру сборной откровенным провалом – Уругваю просто не повезло. Всего лишь одного гола не хватило команде Диего Алонсо для выхода из группы. То есть южноамериканской команде не хватило точной реализации, особенно в первой игре против Южной Кореи.

Учитывая уход старожилов в лице Эдинсона Кавани и Луиса Суареса, Уругвай ждет кардинальное изменение состава сборной. Сможет ли команда успеть к 2026 году? Посмотрим.

4. Сербия

По составу сборная Сербии ничуть не уступает лучшим командам мира. Игроки выступают в сильнейших клубах и лигах Европы, играя ключевые роли. Но в сборной каждый раз одно и то же – отсутствие единой команды. Можно с уверенностью заявить, что сербы сильны лишь индивидуально, поскольку результаты сборной трудно назвать успешными. Да и с психологией у ребят беда, игроки не смогли удержать нужный для себя результат в матче с Камеруном, как и в последней игре со Швейцарией, где сербам нужна была только победа.

5. Бельгия

Одним из главных разочарований мундиаля стало золотое поколение сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом. Команда на протяжении 8 лет участвовала в международных турнирах, и каждый раз ее игра улучшалась на две ступени выше, поэтому в Катар бельгийцы приехали в ранге фаворита.

Но произошедшее на ЧМ-2022 выдворит Бельгию из "десятки" лучших сборных в рейтинге ФИФА. Сначала команда из Европы невыразительно обыграла Канаду 1:0, затем было сенсационное поражение от Марокко, а в третьей игре не смогли сломить сопротивление хорватов. Кевин де Брюйне, Эден Азар, Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку и другие бельгийские звезды вернулись домой с пустыми руками. Возможно, что для кого-то этот турнир был единственной возможностью поднять над головой золотой трофей.

6. Германия

Но не меньшими неудачниками можно назвать сборную Германии. Если провал немцев в России в 2018 году удивил многих, то невыход из группы сегодня едва ли сильно поразил любителей футбола. И это даже несмотря на то, что подопечные Ханса-Дитера Флика прибыли на турнир в статусе одного из вероятных победителей турнира, чтобы заткнуть рты хейтерам. Но вместо этого немцы занялись политической акций и демонстративно закрывали рты себе.

Провал немцев в Катаре показал, что сборная после победы на ЧМ-2014 утратила не только ярко выраженный характер, присущий исключительно Bundesteam, но и тотальный немецкий футбол. В большей степени это связано с начавшейся после мундиаля в Бразилии сменой поколения – многие авторитетные лидеры в лице Мирослава Клозе, Бастиана Швайнштайгера или Тони Кросса покинули сборную. Поэтому сейчас в команде нет ярко выраженного лидера.

Столь долгая смена поколения очень непривычна для немцев, ведь если вспомнить предыдущие мундиали, то команда всегда находилась в тройке лучших. А сегодня уже второй мировой турнир останавливается в группе.