Грузия и Швейцария будут сотрудничать в сфере зимнего туризма

6 дек. 11:50

Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Грузией и Швейцарией был подписан в Цюрихе представителями туристических ведомств двух стран, сообщает Национальная администрация туризма Грузии.

"Сегодня [во вторник] заложена новая основа углубления сотрудничества. Очень важным является активное сотрудничество со Швейцарией, как с одной из ведущих стран в направлении туризма», - отметила первый замглавы Национальной администрации туризма Грузии Тамар Кириаули.

По ее словам, получен шанс углубить двусторонние отношения и направить знания и опыт на усиление грузинского частного сектора и туриндустрии страны.

Грузия и Швейцария, согласно документу, будут сотрудничать в сферах зимнего и приключенческого туризма. Также возможно проведение в Швейцарии тренингов для представителей сферы обслуживания Грузии, что позволит повысит уровень профессионализма сотрудников.