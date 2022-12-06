Ильхам Алиев и Сергей Меликов обсудили совместные планы Азербайджана и Дагестана

6 дек. 11:49

Азербайджан успешно сотрудничает с различными регионами России, в том числе с Дагестаном, что способствует развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией, об этом заявил президент АР Ильхам Алиев на встрече с главой РД Сергеем Меликовым.

Глава государства отметил, что отношения Москвы и Баку в текущем году успешно развиваются, подчеркнул важность взаимных визитов и результативных встреч, указал на большое значение прошедшего на днях очередного Азербайджано-Российского межрегионального форума.

Ильхам Алиев напомнил об исторических связях между народами на протяжении веков, с удовлетворением отметил, что в современный период эти связи укрепились. Он выразил уверенность, что визит Сергея Меликова в Азербайджан будет способствовать расширению сотрудничества между Азербайджаном и Дагестаном по конкретным направлениям.

Глава Дагестана констатировал братские узы между народами и с удовлетворением отметил, что наряду с представителями других народов в Дагестане единой семьей живут и азербайджанцы. Он выразил уверенность, что встречи, запланированные на время его визита в Азербайджан, будут способствовать дальнейшему расширению сотрудничества.

В соответствии с указом президента Азербайджана, глава государства вручил орден "Шохрат" Магомеду Гурбанову, советнику главы РД, за эффективную работу по развитию дружественных отношений между Азербайджаном и Россией, в том числе народами Азербайджана и Дагестана.

Позже президенту Азербайджана была подарена скульптура видного государственного и общественного деятеля Азиза Алиева, находившаяся в его рабочем кабинете.

Напомним, Азиз Алиев во время руководства Дагестаном в 1942-1948 годах предотвратил депортацию жителей Дагестана, в связи с чем от имени старейшин Дагестана ему была подарена скульптура всадника с ребенком на руках. Отныне она будет находиться в аппарате президента Ильхама Алиева.