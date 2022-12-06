Свиной грипп гуляет по России

6 дек. 11:36

В большинстве российских субъектов выявлен свиной грипп, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12,0%), метапневмовирусов (10,1%), аденовирусов (7,2%). Так называемый "свиной грипп" выявлен уже в 74 субъектах РФ", - говорится в сообщении.

В стране продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. «За последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей", - отметили в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость коронавирусом в России на 48-й неделе года оказалась на 11,6% больше показателей 47-й недели. "Рост заболеваемости фиксируется в 57 регионах, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге", - добавили в ведомстве.