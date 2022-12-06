Анкара ждет от Стокгольма и Хельсинки конкретных шагов

6 дек. 11:21

Анкара ратифицирует вступление Стокгольма и Хельсинки в НАТО только когда они выполнят взятые на себя обязательства, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, Швеция и Финляндия подписали обязательства, и они должны быть выполнены, так как мадридский меморандум - не конец, а начало процесса вступления в НАТО.

Акар добавил, что Национальное собрание Турции примет решение только когда Швеция и Финляндия выполнят обязательства, пока же Анкара "внимательно следит за ситуацией".

"Мы с сожалением отмечаем, что в этих странах все еще продолжаются провокационные действия. Мы ожидаем, что и Швеция, и Финляндия предпримут конкретные шаги", - цитирует министра ТАСС.