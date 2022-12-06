В России выявили 5 561 новый случай COVID-19

6 дек. 11:24

В России за минувшие сутки выявили 5 561 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 963, в Санкт-Петербурге - 824, в Подмосковье - 84. В Краснодарском крае - 50, в Ставропольском крае - 19, в Крыму - 36, в Дагестане - 2, в Кабардино-Балкарии - 10, в Адыгее - 2, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 5, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 628 829.

Госпитализированы за сутки 1 471 человек. Выздоровели 6 690 пациентов, за все время - 21 030 317.

Умерло за сутки 59 человек, с начала пандемии - 392 342.