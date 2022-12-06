Две жизни унесло ДТП с инкассаторской машиной и маршруткой на Ставрополье

6 дек. 10:50

Два человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля, инкассаторской машины и маршрутки в Минераловодском округе, об этом сообщает УГИБДД по Ставропольскому краю в своем Telegram-канале.

Накануне примерно в 18:30 на 135-м километре автодороги "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды" водитель "Лада Гранта", совершая обгон, выехал на "встречку", где столкнулся с инкассаторским автомобилем, после чего по инерции врезался в обгоняемую пассажирскую маршрутку.

Водитель "Гранты" погиб на месте аварии, пассажира госпитализировали в реанимацию, где, несмотря на все усилия врачей, он умер.

В больницу также привезли 16-летнюю пассажирку маршрутки, госпитализация ей не понадобилась.

По факту аварии краевая прокуратура проводит проверку.