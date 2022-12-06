Российские нефтяные танкеры застряли в пробке в районе Босфора

6 дек. 10:40

У берегов Турции возле пролива Босфор в пробке находятся шесть российских нефтяных танкеров, следует из данных marinetraffic - портала по отслеживанию судов.

Пробка из нефтяных танкеров у берегов Турции сформировалась накануне, после начала действия ограничений цен на российскую нефть в связи с требованием Анкары предоставлять данные о страховании, писала ранее газета Financial Times.

Напомним, с 5 декабря страны ЕС перестали принимать российскую нефть, перевозимую по морю.

В настоящее время около 80% танкеров, стоящих на якоре возле Босфора - турецкие. На якоре стоят российские суда "Капитан Бармин", "Генерал Скобелев", "Леди Мария", "Леди Ария", Caminero, Roschem 2. Два танкера "Механик Ерохин" и "Река Волга" движутся к Босфору со стороны Дарданелл.