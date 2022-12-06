Главная Новости Ильхам Алиев встретился с главой Дагестана 6 дек. 10:31 Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым. 1470 просмотров Новости Россия Азербайджан Политика Россия и Азербайджан Ильхам Алиев Дагестан Сергей Меликов Ещё ... Поделиться: Распечатать: Подписывайтесь на наш Телеграм канал РЕКЛАМА ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ Ильхам Алиев и Сергей Меликов обсудили совместные планы Азербайджана и Дагестана В Москве состоялась встреча глав МИД России и Азербайджана Президент Азербайджана выразил соболезнования родным и близким экс-главы Дагестана Магомедали Магомедова Россия и Азербайджан установят таможню на въезде на Лачинскую дорогу Лента новостей 11:50 Грузия и Швейцария будут сотрудничать в сфере зимнего туризма 11:49 Ильхам Алиев и Сергей Меликов обсудили совместные планы Азербайджана и Дагестана 11:36 Свиной грипп гуляет по России 11:24 В России выявили 5 561 новый случай COVID-19 11:21 Анкара ждет от Стокгольма и Хельсинки конкретных шагов 11:07 Путин отправится в пятницу в Бишкек на саммит ЕАЭС 10:50 Две жизни унесло ДТП с инкассаторской машиной и маршруткой на Ставрополье 10:40 Российские нефтяные танкеры застряли в пробке в районе Босфора 10:25 Джефф Безос и Илон Маск приедут в Баку? 10:22 В Казахстане займутся сохранением популяции каспийских тюленей Видео Максим Шевченко осудил политику Ирана в Карабахском конфликте В Москве состоялась встреча глав МИД России и Азербайджана У иранцев много грехов — Максим Шевченко Байден готов на переговоры с Россией по Украине Максим Шевченко: Война Ирана с Азербайджаном — это безумная идея «ОКНА». Политика России на постсоветском пространстве. Гость: Сергей Воронин