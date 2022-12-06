Джефф Безос и Илон Маск приедут в Баку?

6 дек. 10:25

Основатель и глава компании Amazon Джефф Безос и глава Space X Илон Маск могут принять участие в Международной конференции по астронавтике, которая состоится в Баку 2-6 октября следующего года.

Об этом сообщил председатель правления Космического агентства (Azerkosmos) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Самаддин Асадов.

Он отметил, что на конференцию "Глобальные вызовы и возможности: дадим космосу шанс" соберутся ведущие организации в космической сфере из Америки, Франции, Турции и представители других стран, всего более 6 тыс гостей - руководителей и представителей организаций, определяющих мировую космическую повестку: NASA, CNES, Airbus, Boeing, а также ученые и студенты.