В Казахстане займутся сохранением популяции каспийских тюленей

6 дек. 10:22

В Казахстане появится природный резерват для сохранения каспийского тюленя, об этом во вторник в ходе заседания правительства рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

"Важным являются вопросы сохранения популяции каспийского тюленя. В рамках поручения президента ведутся работы по созданию государственного природного резервата на Каспийском море", - сказал министр.

Он добавил, что сейчас ведется разработка естественно-научного обоснования, получить его планируется в январе 2023 года, после чего начнется разработка технико-экономического обоснования.

Создать на севере Каспийского моря резерваты для сохранения популяции каспийского тюленя предложил Касым-Жомарт Токаев на XVII форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.