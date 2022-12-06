Азербайджан стал вторым поставщиком газа в Италию

Трансадриатический газопровод (TAP) занял второе место по объемам газа, поставленного в Италию в октябре. Об этом сообщает консорциум TAP AG.

"Транспортировка газа в Италию по ТАР в октябре 2022 года выросла на 21% по сравнению с тем же периодом 2021 года", - пояснили в компании.

По TAP, представляющему собой европейскую часть Южного газового коридора, ежегодно поставляются 8 млрд кубометров газа в Италию и по миллиарду - в Грецию и Болгарию.

Напомним, 31 декабря 2020 года азербайджанский газ пошел в Европу по Южному газовому коридору. Впервые в истории страна экспортировала свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан, Азербайджан в состоянии нарастить поставки газа на итальянский рынок, который в этом заинтересован.

"В первую очередь для этого должен быть реализован подписанный 18 июля меморандум между Европейской комиссией и Азербайджаном о расширении энергетического сотрудничества. В рамках этого меморандума Еврокомиссия взяла на себя обязательства о покупке у Азербайджана дополнительных 10 млрд кубометров газа в год, что предусматривает увеличение объемов поставок по трубопроводу TAP в два раза. Если прежде была некоторая неопределенность, в Азербайджане из-за этого даже не могли определить, платформу какой мощности строить во второй стадии месторождения "Апшерон", то теперь Европа четко сказала: "Мы готовы еще 10 млрд кубометров газа в год покупать у вас". Теперь нужно определить, как будут распределяться эти дополнительные объемы", - сказал он.

"Сохранится ли на эти объемы пропорция первого контракта, где Италия получает 80%? Будет ли другая пропорция? Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 ноября на конференции в Университете ADA сказал, что мы должны быть уверены, что после того, как доставим дополнительные объемы на европейские рынки, они по соединительным трубопроводам дойдут до окончательного потребителя, подписавшего коммерческое соглашение о купле-продаже. Здесь два момента. Во-первых, готовность европейской инфраструктуры. К примеру, к Болгарии газ был подведен с 2020 года, но забирать его она стала только этой осенью, потому что они задержались со строительством инфраструктуры. Во-вторых, потребители должны подписать с Азербайджаном коммерческое соглашение купли-продажи для потребителей. Азербайджан со своей стороны способен обеспечить рост европейского спроса за счет второй стадии "Апшерона"", - обратил внимание Ильхам Шабан.