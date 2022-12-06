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Азербайджанские и турецкие военные выполнили ночные задачи на учениях "Братский кулак" (ВИДЕО)

Азербайджанские и турецкие военные выполнили ночные задачи на учениях &quot;Братский кулак&quot; (ВИДЕО)

Азербайджанские и турецкие военные выполнили различные задачи в ночное время и в условиях ограниченной видимости в ходе совместных учений "Братский кулак". Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

В частности, при непосредственном контакте с условным противником были осуществлены задачи по уничтожению его техники и живой силы.

В Минобороны добавили, что на учениях, ведущихся для обеспечения боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствования управления, обмена опытом и повышения профессионализма личного состава, военнослужащие Азербайджана и Турции демонстрируют высокий профессионализм.

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