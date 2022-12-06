Маслозавод в Адыгее потушили спустя 14 часов

6 дек. 9:55

Свыше 14 часов потребовалось сотрудникам МЧС в Адыгее, чтобы справиться с пожаром на маслозаводе "Мамруково" в ауле Егерухай в Кошехабльском районе.

Возгорание на территории маслозавода произошло около 16.40 в понедельник. Пожарными было установлено, что горит сушильная камера внутри здания завода. Огонь распространился на площади 270 кв м.

На месте работали 33 человека и 11 единиц техники. Около 23.00 пожар удалось локализовать.

"В 06.43 пожар потушили", - информирует пресс-служба МЧС по Адыгее во вторник.

Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются.