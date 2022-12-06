Антициклон начинает уходить из Москвы

6 дек. 9:41

Во вторник в Москве будет около 8 градусов мороза, без осадков, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, пишет РИА Новости.

"Сегодня погоду в столице будет формировать периферия уходящего на юго-восток антициклона. В Москве и по области облачно с прояснениями, без осадков. В Москве температура днем минус 6 - минус 8, в Подмосковье от 5 до 10 градусов ниже нуля", - сообщил он.

Ветер во вторник регионе южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление начнет падать, но пока останется выше нормы и составит 756 мм ртутного столба.