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Почти треть российских работодателей повысят зарплату сотрудникам

Почти треть российских работодателей повысят зарплату сотрудникам

Почти каждый третий российский работодатель намерен повысить зарплаты своим работникам уже в ближайшее время, следует из данных опроса сервиса Superjob.

В нем приняли участие представители тысячи компаний из всех округов страны.

По данным исследования, 27% работодателей собираются повысить или проиндексировать зарплату персонала в ближайшее время. Год назад сделать это намеревались чуть больше (29%), а вот в 2020-м - меньше (21%).

Менять оклады не будут в 44% компаний.

"В то же время 31% работодателей сообщил, что повышение заработных плат прошло менее шести месяцев назад, в трех из десяти предприятий и организаций зарплаты персонала пересматривали от полугода до года назад", - цитирует результаты опроса ТАСС.

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