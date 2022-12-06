Молдавия раздумывает, признавать ли Россию государством, "спонсирующим терроризм"

6 дек. 9:28

Молдавский парламент начал проработку официальной позиции по резолюции Европарламента о признании России государством, "спонсирующим терроризм", об этом рассказал в эфире Pro TV лидер правящей партии "Действие и солидарность", спикер Игорь Гросу.

"Мы проанализируем эту резолюцию и выработаем в парламенте позицию Молдавии в отношении этого определения", - заявил он.

Гросу напомнил, что недавно в Молдавии прошел опрос, согласно которому 32% граждан поддерживают российскую спецоперацию. Он считает, что пришло время ввести в стране наказание за такую позицию, продиктованную "пропагандой Кремля".

Европарламент ранее принял резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за СВО на Украине.