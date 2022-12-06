МИД: Россия готова предоставить площадку для встречи Асада и Эрдогана

6 дек. 9:14

Россия готова сыграть роль посредника между Сирией и Турцией и дать площадку для переговоров глав этих государств, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью RT Arabic, его видеофрагмент опубликован в Telegram-канале телеканала.

Он выразил уверенность, что при организации таких переговоров нужен "серьезный и четкий подход", иначе встреча может оказаться формальностью и не даст позитивных результатов.

"Что касается нас, то мы приветствуем подобный шаг... Мы всегда готовы пойти навстречу и нашим сирийским друзьям, и нашим турецким партнерам. И если они видят такую необходимость или пользу в нашем посредничестве или предоставлении российской площадки для проведения таких встреч, то мы всегда готовы", - заверил дипломат.

Богданов добавил, что устройство такой встречи зависит от политической воли руководства Турции и Сирии.