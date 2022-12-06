США не собираются покупать российскую нефть для стратегического резерва

6 дек. 7:28

США не будут приобретать у России нефть, чтобы пополнить свой стратегический резерв. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о том, готов ли президент США Джо Байден рассмотреть такую возможность после введения потолка цен на российскую нефть.

"Нет, потому что (ее импорт) находится под запретом", - цитирует ее ТАСС.

Напомним, 5 декабря вступил в силу "потолок цен" на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Его одобрили страны G7, а также Евросоюз и Австралия. Также начало действовать эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем.