В Ингушетии появятся курсы иппотерапии для детей с ОВЗ

6 дек. 3:45

Курсы иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также детей из многодетных и малообеспеченных семей проведут в Ингушетии в начале 2023 года, сообщила куратор проекта Лейла Сагова.

"Мы планируем провести курсы примерно весной 2023 года, когда погода станет более теплой, поскольку детей с ОВЗ необходимо беречь от холода, их иммунная система не такая крепкая, как у здоровых детей. Для реализации проекта формируется группа из около 60 детей от трех лет и старше с инвалидностью, из них - 80% детей впервые в своей жизни получат возможность заниматься иппотерапией", - сказала она.

Далее Сагова отметила, что в рамках проекта уже запущены тренинги, на которых с детьми и родителями общается психолог для профилактики эмоционального выгорания, чтобы улучшить психологический климат внутри семьи.