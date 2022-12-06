Кыргызстан и Азербайджан расширят сотрудничество в сфере садоводства

6 дек. 1:23

В Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана сообщили о планах по расширению сотрудничества с Азербайджаном в области растениеводства.

Бишкек посетила делегация из Азербайджана, были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в области сельского хозяйства. Рассмотрены дальнейшие перспективы расширения сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном в сфере садоводства, в частности, выращивания саженцев, обмен опытом и налаживание контактов с местными фермерами.

"Азербайджанская делегация встретилась с сотрудниками министерства и выступила с презентацией, поделилась информацией о проводимой деятельности, а также достижениях Азербайджана в области растениеводства и выращивания саженцев", - сообщает пресс-служба министерства.

Ранее замглавы Минсельхоза Кыргызстана Мурат Байдылдаев предложил рассмотреть возможность предоставления Азербайджаном разных видов безвирусных саженцев для испытания их на госсортоучастках республики.

Азербайджанская сторона отметила, что Кыргызстан обладает всеми условиями для выращивания плодовых культур, предложение будет обязательно рассмотрено.