Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП на будущий год

6 дек. 0:22

Fitch Ratings опустило прогноз роста мирового ВВП на будущий год до 1,4% с 1,7%, такой пресс-релиз международного рейтингового агентства о перспективах мировой экономики был опубликован сегодня.

"Прогнозы мирового ВВП на 2023 год снова пересмотрены в сторону понижения, поскольку центральные банки усиливают борьбу с инфляцией, а перспективы рынка недвижимости Китая ухудшаются", - сказано в отчете.

Агентство также опустило прогноз роста американской экономики в 2023 году до 0,2% с 0,5%, так как Вашингтон поднимает "темпы ужесточения денежно-кредитной политики". Прогноз роста ВВП для КНР на 2023 год уменьшен до 4,1% с 4,5% из-за слабеющих перспектив восстановления жилищного строительства.

Прогноз роста в еврозоне на будущий год скорректирован в положительную сторону - до 0,2% с - 0,1%, так как газовый кризис в регионе несколько ослаб, но более резкое повышение ставок Европейского Центробанка окажет давление на спрос.