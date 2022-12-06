РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП на будущий год

Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП на будущий год

Fitch Ratings опустило прогноз роста мирового ВВП на будущий год до 1,4% с 1,7%, такой пресс-релиз международного рейтингового агентства о перспективах мировой экономики был опубликован сегодня.

"Прогнозы мирового ВВП на 2023 год снова пересмотрены в сторону понижения, поскольку центральные банки усиливают борьбу с инфляцией, а перспективы рынка недвижимости Китая ухудшаются", - сказано в отчете.

Агентство также опустило прогноз роста американской экономики в 2023 году до 0,2% с 0,5%, так как Вашингтон поднимает "темпы ужесточения денежно-кредитной политики". Прогноз роста ВВП для КНР на 2023 год уменьшен до 4,1% с 4,5% из-за слабеющих перспектив восстановления жилищного строительства.

Прогноз роста в еврозоне на будущий год скорректирован в положительную сторону - до 0,2% с - 0,1%, так как газовый кризис в регионе несколько ослаб, но более резкое повышение ставок Европейского Центробанка окажет давление на спрос.

580 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version