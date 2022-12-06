Мохаммед бин Салман объявил о строительстве первого роскошного острова проекта НЕОМ

6 дек. 5:00

Синдала, первый роскошный остров проекта НЕОМ, будет принимать суперяхты и элитные апартаменты, сообщил наследный принц Мохаммед бин Салман, объявив о проекте, направленном на развитие туристической индустрии Саудовской Аравии.

Arab News отмечает, что остров занимает около 840 тыс. кв. м. и является одним из группы островов, которые будут застроены в рамках мегапроекта. Ожидается, что Синдала создаст 3500 рабочих мест для туристического сектора, а также для гостинично-развлекательной сферы.

Согласно сообщению Саудовского агентства новостей, остров станет главными воротами в Красное море, и, как ожидается, начнет принимать гостей с начала 2024 года.

Наследный принц сказал: "Это еще один важный момент для проекта НЕОМ и важный шаг в реализации королевством своих туристических амбиций в рамках стратегии "Видение- 2030".

"Синдала станет первым роскошным островом и яхт-клубом НЕОМа в Красном море, откроет живописные ворота в Красное море и станет самым захватывающим и привлекательным местом для туризма в регионе.

"Это будет место, где путешественники смогут ощутить истинную красоту НЕОМа и Саудовской Аравии над водой и под водой, что сделает Синдалу будущим роскошных путешествий".

Мохаммед бин Салман, который стал председателем совета директоров проекта НЕОМ, назвал запуск острова Синдала важным шагом в реализации туристических амбиций Королевства в соответствии с целями, изложенными в "Видении-2030".

Синадала будет иметь пристань для яхт на 86 мест, а также 413 гостиничных номеров ультра-премиум класса в дополнение к 333 апартаментам высшего класса.

Также в Синдале будет располагаться роскошный пляжный клуб, яхт-клуб и 38 уникальных кулинарных предложений, которые обеспечат несравненные впечатления от Красного моря.

Ожидается также, что Синдала станет популярным местом для игры в гольф, предлагая энтузиастам возможность испытать поле мирового класса площадью 5 920 метров.

НЕОМ, умный город стоимостью 500 миллиардов долларов, является одним из самых важных проектов, поддерживающих национальную стратегию туризма Саудовской Аравии, поскольку Королевство неуклонно диверсифицирует свою экономику, которая десятилетиями была сильно зависима от нефти.

Выступая на Глобальном саммите Всемирного совета по путешествиям и туризму в ноябре, генеральный директор НЕОМа, Надхми Аль-Наср сказал, что подвесные стадионы в умном городе заставят туристов переосмыслить и визуализировать будущее.

"В The Line мы хотим, чтобы люди пришли посмотреть, как строятся спортивные стадионы и где они строятся. Спортивные стадионы в НЕОМе имеют высоту 300 метров, свободно висят в воздухе", - сказал Аль-Наср.

Он также добавил, что ОКСАГОН, промышленный город в НЕОМ, также имеет все шансы стать туристическим направлением мирового класса, куда посетители смогут приехать и посмотреть, каким будет будущее.

"Именно в ОКСАГОН будут находиться все отрасли промышленности, и это будет портом НЕОМа. Однако мы хотели бы, чтобы туристы провели день или два в ОКСАГОНе. Они увидят там будущее промышленности. Все в проекте НЕОМ построено для будущего. Мы хотим, чтобы они приехали и посмотрели, как будут работать морские порты будущего", - добавил он.