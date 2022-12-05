Исполнилось 95 лет со дня рождения писателя Джамиля Алибекова

5 дек. 23:19

Сегодня исполнилось 95 лет со дня рождения знаменитого писателя, известного журналиста, политического и общественного деятеля, просветителя Джамиля Алибекова (1927-2014).

Джамиль Алибеков родился в 1927 году в селе Дедели Физулинского района. Учился на отлично на факультете востоковедения Бакинского госуниверситета, окончил его в 1949 году. С 1949 года работал в газете "Азербайджанская молодежь", где впоследствии занимал посты ответственного секретаря и редактора.

В 1970 года Джамиль Алибеков стал заместителем председателя Госкомитета по телевидению и радиовещанию Азербайджана. За организацию передачи "Булаг" получил премию "Золотое перо".

В 1974-1984 годах он возглавлял киностудию "Азербайджанфильм". Многие из вышедших в этот период фильмов ("Деде Горгуд", "Бабек", "Дервиш взрывает Париж", "Звук свирели", "Допрос", "День рождения", "Свекровь" и другие) были удостоены различных наград.

С 1984 по 1988 год Джамиль Алибеков был главным редактором, директором Азербайджанского государственного издательства ("Азернешр").

Джамиль Алибеков написал более 40 художественных произведений. Его первые очерки ("Первые шаги", "Труд и героизм", "Три сестры") увидели свет в 1954 году в газете "Азербайджанская молодежь". Первый роман "Испытание" он создал в 1964 году. Писатель перевел на азербайджанский язык "Материнское поле", "Белый пароход" и "Первый учитель" Чингиза Айтматова, а также "Индиану" Жорж Санд.

По мотивам повести Джамиля Алибекова снят фильм "Льдина в теплом море".

Писатель ушел из жизни в Баку 26 октября 2014 года.