РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Исполнилось 95 лет со дня рождения писателя Джамиля Алибекова

Исполнилось 95 лет со дня рождения писателя Джамиля Алибекова

Сегодня исполнилось 95 лет со дня рождения знаменитого писателя, известного журналиста, политического и общественного деятеля, просветителя Джамиля Алибекова (1927-2014).

Джамиль Алибеков родился в 1927 году в селе Дедели Физулинского района. Учился на отлично на факультете востоковедения Бакинского госуниверситета, окончил его в 1949 году. С 1949 года работал в газете "Азербайджанская молодежь", где впоследствии занимал посты ответственного секретаря и редактора.

В 1970 года Джамиль Алибеков стал заместителем председателя Госкомитета по телевидению и радиовещанию Азербайджана. За организацию передачи "Булаг" получил премию "Золотое перо".

В 1974-1984 годах он возглавлял киностудию "Азербайджанфильм". Многие из вышедших в этот период фильмов ("Деде Горгуд", "Бабек", "Дервиш взрывает Париж", "Звук свирели", "Допрос", "День рождения", "Свекровь" и другие) были удостоены различных наград.

С 1984 по 1988 год Джамиль Алибеков был главным редактором, директором Азербайджанского государственного издательства ("Азернешр").

Джамиль Алибеков написал более 40 художественных произведений. Его первые очерки ("Первые шаги", "Труд и героизм", "Три сестры") увидели свет в 1954 году в газете "Азербайджанская молодежь". Первый роман "Испытание" он создал в 1964 году. Писатель перевел на азербайджанский язык "Материнское поле", "Белый пароход" и "Первый учитель" Чингиза Айтматова, а также "Индиану" Жорж Санд.

По мотивам повести Джамиля Алибекова снят фильм "Льдина в теплом море".

Писатель ушел из жизни в Баку 26 октября 2014 года.

1050 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version