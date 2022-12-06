Глава МИД Румынии едет в Анкару

Сегодня министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску посетит Турцию. Ауреску и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудят все аспекты двусторонних отношений, которые на данный момент находятся на уровне стратегического партнерства.

По данным турецкой "Сабах", министры обменяются мнениями о процессе вступления Турции в ЕС, а также о текущих региональных и международных проблемах. Благодаря обоюдному стремлению укреплять двусторонние отношения во всех областях, в 2011 году уровень турецко-румынских отношений был поднят до уровня стратегического партнерства.

Уровень, достигнутый в турецко-румынских отношениях, является источником гордости, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Он отметил, что в целях поддержания мира, стабильности и благополучия на Балканах, Анкара продолжит укреплять связи с Бухарестом. "Румыния является нашим крупнейшим торговым партнером в Юго-Восточной Европе", - сказал он, добавив, что две страны работают над достижением объема торговли в 10 миллиардов долларов.

Посол Румынии в Турции Стефан Тинка назвал двусторонние отношения "зрелыми и прочными": "Мы являемся региональными партнерами в Черном море, а также в Юго-Восточной Европе. Более того, мы сильные союзники и в рамках НАТО. По мере того, как мы приближаемся к концу года, я ожидаю, что наши экономические связи превысят порог в 10 миллиардов долларов".

Прочные политические, экономические, культурные отношения и гуманитарные связи, сложившиеся между Турцией и Румынией, имеют глубокие исторические корни. Страны поддерживают тесные отношения посредством диалога и дружбы на высоком уровне.

С подписанием Декларации о стратегическом партнерстве в декабре 2011 года уровень отношений был повышен до стратегического партнерства. План действий по реализации декларации был подписан в марте 2013 года. В 2021 году десятая годовщина заключения Декларации о стратегическом партнерстве отмечалась различными мероприятиями, проведенными как в Анкаре, так и в Бухаресте.