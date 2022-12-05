Мир отмечает день турецкого кофе

5 дек. 22:55

Сегодня отмечается всемирный день турецкого кофе, который был внесен в список всемирного наследия UNESCO в 2013 году.

Считается, что настоящий турецкий кофе должен быть "черным как ночь, сладким как грех, горячим как любовь и крепким как проклятье".

История турецкого кофе началась в Стамбуле в XVI веке, во времена правления Сулеймана Великолепного. Кофейные зерна привез ко двору султана Оздемир-паша из Йемена в 1552 году - в то время кофе производился только там. В 1554 году в портовом квартале Тахтакале заработала кофейная лавка "Кива Хан", где и придумали рецепт кофе по-турецки.

Интересно, что султан Мурад IV (1623-1640) запретил пить кофе всем жителям Османской империи, так как люди, собираясь в кофейнях, обсуждали политику, в том числе - критиковали правительство.

Каждый день на планете выпивается около 1,4 млрд чашек кофе.