Турция наращивает объемы торговых операций в нацвалюте

6 дек. 8:00

Объем расчетов в турецких лирах за экспортируемую Турцией продукцию в ноябре вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что лишь усилило стремление Анкары увеличить долю внешнеторговых расчетов в национальной валюте, пишет турецкая "Сабах".

Турция давно стремится сократить использование доллара во внешней торговле и перейти на расчеты в национальных валютах во взаимной торговле, особенно с такими основными партнерами, как Россия, Китай, Иран и страны Персидского залива.

В министерстве торговли Турции сообщили, что в ноябре объем экспорта в турецкой лире вырос на 114% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 15,68 млрд турецких лир ($841 млн). Импорт Турции в нацвалюте за ноябрь составил 35,63 млрд турецких лир. Таким образом, в прошлом месяце объем внешней торговли в нацвалюте достиг 51,31 млрд турецких лир.

В январе-ноябре 2022 года объем турецкого экспорта в национальной валюте вырос на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 113,7 млрд турецких лир, а импорт Турции в нацвалюте за тот же период составил 234,8 млрд турецких лир, в результате чего за 11 месяцев объем внешней торговли в нацвалюте достиг 348,5 млрд турецких лир.

По официальным данным, в январе 2022 года экспорт Турции в нацвалюте составил 7 млрд турецких лир, а импорт - 12,1 млрд турецких лир. В августе эти значения достигли 10,36 млрд турецких лир и 23,82 млрд турецких лир соответственно, а месяц спустя подскочили до 16 млрд и 28 млрд турецких лир соответственно. Объем внешней торговли в лирах вырос с 19,15 млрд в январе до 34,19 млрд турецких лир в августе, подскочив затем до 44 млрд турецких лир в сентябре.

В ноябре число стран, расплатившихся за импортируемую ими из Турции продукцию в ее национальной валюте, составило 164, а экспортирующих в турецких лирах компаний - 7182. В октябре их число составляло 6894.

Экспорт - основной двигатель экономического роста Турции в этом году - достиг рекордных объемов в течение первых 11 месяцев 2022 года. Тем не менее спад мировой экономики замедлил спрос, особенно среди крупнейших торговых партнеров Турции.

В ноябре экспорт вырос на 1,9% в годовом исчислении до $21,9 млрд, в то время как импорт по сравнению с прошлым годом подскочил на 14% до $30,7 млрд, в основном из-за резкого роста цен на энергоносители и сырьевые товары. Объем внешней торговли Турции вырос на 8,6% по сравнению с прошлым годом до $52,51 млрд.

В январе-ноябре текущего года экспорт увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом - до $231 млрд, а импорт вырос на 36,6% до почти $331,1 млрд. Объем внешней торговли вырос на 26,3% до $562,35 млрд.

Некоторые из основных торговых партнеров Турции, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества, в сентябре договорились предпринять шаги по расширению использования национальных валют во взаимной торговле в рамках ШОС.

Организация, в которую входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, сообщила, что "заинтересованные государства-члены ШОС" согласовали "дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах".

Россия все чаще продает энергоресурсы за рубли, хотя принято, что большинство международных сделок обычно проводятся в долларах или евро. В "Газпроме" недавно заявили, что Китай и Турция частично перейдут на оплату поставок российского газа в рублях. В прошлом месяце в Турции подтвердили, что начали рассчитываться за природный газ из России в рублях.

Министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез заявил, что в ближайшие месяцы доля расчетов в нацвалюте при торговле энергоносителями с Россией увеличится.

Один из крупнейших производителей нефти Иран, как и Россия, находящийся под воздействием международных экономических санкций, также готовится вступить в ШОС.