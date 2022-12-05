Российские и азербайджанские шахматисты посоревновались на турнире в Геленджике 

5 дек. 22:17

В Геленджике состоялся четвертый турнир по быстрым шахматам. В этом году в нем приняли участие 204 шахматиста из России и Азербайджана в возрасте от 5 до 83 лет.

"Соревнования прошли на высоком эмоциональном подъеме участников. Поздравляю победителей и призеров с высокими результатами игр. Особые слова поздравлений - геленджичанам Гаспару Петросяну и Илье Маковееву. Они вошли в число призеров", - написал в своем Telegram-канале президент краевой федерации шахмат Евгений Бондаренко.

Он также пригласил всех шахматистов поучаствовать в турнире следующего года.