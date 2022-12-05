Путин продлил запрет на сделки с долями "недружественных" иностранцев в некоторых областях

5 дек. 21:58

Президент России Владимир Путин продлил до конца следующего года запрет на сделки с долями иностранцев из недружественных стран в российских стратегических компаниях, ряде банков и других предприятий, в том числе ТЭК. Указ главы государства опубликован сегодня.

Соответствующие изменения вносятся в указ президента РФ от 5 августа о применении спецмер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

Изначально ограничения должны были действовать до 31 декабря текущего года, в новом документе указана дата "до 31 декабря 2023 года включительно".

Нельзя совершать сделки, меняющие структуру владения компаниями, их уставный капитал и существующий порядок реализации инвестпроектов. Ограничения касаются сделок с акциями "недружественных" инвесторов в уставных капиталах стратегических предприятий и компаний, с долями компаний, производящих и обслуживающих оборудование для ТЭК, поставщиков тепла и электроэнергии, а также нефтеперерабатывающих предприятий. Они распространяются и на сделки с акциями банков из списка, согласованного правительством с Центробанком, на сделки с бумагами компаний, ведущих разработку на крупных месторождениях.

Осуществить такие сделки можно по спецразрешению президента.