Биржевые торги битумом стартуют в России в начале 2023 года?

5 дек. 21:02

Российская Федеральная антимонопольная служба предлагает начать биржевые торги битумом в первом квартале будущего года, такое сообщение пресс-служба ФАС.

В данный момент на товарно-сырьевой бирже регистрируются лишь прямые договоры, на базе которых сформировались внебиржевые национальные и территориальные индексы цен на дорожный, строительный (включая кровельный) и другой битум.

После запуска торгов биржевой индикатор позволит компаниям ориентироваться на цены, сложившиеся на внутреннем рынке, пояснили в ФАС.

В службе напомнили, что цены на битум определяют стоимость ремонта дорог и строительства социально значимых объектов. "В связи с этим вопрос создания биржевого индикатора особенно актуален в преддверии весеннего и летнего сезона… Биржевой индикатор станет ориентиром для госзаказчиков при определении начальной максимальной цены контрактов в рамках закупок", - указали в ведомстве.