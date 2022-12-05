Хорватия обыграла Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

5 дек. 20:43

На чемпионате мира по футболу только что завершилась встреча 1/8 финала между сборными Японии и Хорватии.

Счет в матче на 43-й минуте открыли японцы – отличился Дайдзен Маэда. Хорваты отыгрались на 55-й минуте благодаря точному удару Ивана Перишича. Основное время закончилось вничью 1:1 Дополнительные 30 минут также не выявили победителя, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались хорваты.

В 1/4 финала сборная Хорватии сыграет с победителем противостояния Бразилия – Южная Корея. Их встреча начнется сегодня в 22:00 (мск).