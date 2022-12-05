Белый дом: потолок цен на российскую нефть не окажет долгосрочного влияния на мировые цены

5 дек. 20:40

Вашингтон не считает, что потолок цен на нефть из России даст долгосрочное влияние на мировые цены, сообщил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы твердо верим, что это ограничение цен зафиксирует скидку на российскую нефть", - цитирует его ТАСС.

Кирби добавил, что США уверены: ограничение цен на российскую нефть позволит ограничить и доходы России.

"И мы не считаем, что это окажет какое-либо влияние на мировые цены на нефть в долгосрочной перспективе", - пояснил чиновник.

Он также заверил, что после введения потолка цен на российскую нефть Америка будет работать с европейскими партнерами для обеспечения стабильности рынка.