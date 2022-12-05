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Белый дом: потолок цен на российскую нефть не окажет долгосрочного влияния на мировые цены

Белый дом: потолок цен на российскую нефть не окажет долгосрочного влияния на мировые цены

Вашингтон не считает, что потолок цен на нефть из России даст долгосрочное влияние на мировые цены, сообщил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы твердо верим, что это ограничение цен зафиксирует скидку на российскую нефть", - цитирует его ТАСС.

Кирби добавил, что США уверены: ограничение цен на российскую нефть позволит ограничить и доходы России.

"И мы не считаем, что это окажет какое-либо влияние на мировые цены на нефть в долгосрочной перспективе", - пояснил чиновник.

Он также заверил, что после введения потолка цен на российскую нефть Америка будет работать с европейскими партнерами для обеспечения стабильности рынка.

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