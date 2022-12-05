Закир Гасанов и Хулуси Акар провели встречу в Баку

5 дек. 20:25

В Баку прошла встреча министров обороны Азербайджана и Турции Закира Гасанова и Хулуси Акара, об этом сообщает азербайджанское оборонное ведомство.

В ней участвовали начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками Муса Авсевер, командующий ВВС Аттила Гюлан, командующий ВМС Эрджюмент Татлыоглу, посол Турции в АР Джахит Багчы и другие официальные лица.

Закир Гасанов приветствовал гостей, отметил развитие двустороннего военного сотрудничества, указал на важность дальнейшего расширения работы в этом направлении.

Хулуси Акар поблагодарил за гостеприимство, обратил внимание на то, что стратегический союз между Азербайджаном и Турцией опирается на дружественные и братские отношения.

Участники встречи отметили особую значимость совместных учений "Братский кулак", проводимых в Баку, Астаринском, Джебраильском и Имишлинском районах по соглашению о сотрудничестве в военной сфере между Азербайджаном и Турцией.

Министры обменялись мнениями по темам, представляющим взаимный интерес, рассмотрев перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также вопросы региональной безопасности.