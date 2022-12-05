Махачкалинская епархия РПЦ отметит свое 10-летие

5 дек. 20:17

В Дагестане 6 декабря пройдет всероссийская богословская конференция "Роль религии в сохранении межконфессионального и межнационального мира и согласия", посвященная 10-летию создания Махачкалинской епархии Русской православной церкви.

В рамках юбилея в Свято-Успенском кафедральном соборе Махачкалы состоится Божественная литургия, после чего пройдет церемония закладки камня на месте возведения воинского храма благоверного князя Александра Невского. В ней примет участие полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка, а также руководство республики.

На мероприятие также приглашены митрополиты, архиепископы и епископы РПЦ (Московский патриархат), православные прихожане из Махачкалы, Каспийска, Хасавюрта, Буйнакска, Избербаша и Кизилюрта.